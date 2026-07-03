Extinguido un incendio forestal de una hectárea en Calvos de Randín

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La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, en la parroquia de Randín, que afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
El fuego se inició a las 13:40 horas de este viernes y, según las últimas estimaciones, afecta una superficie de 1 hectárea. Se ha dado por controlado aproximadamente a las 15:40 horas de la tarde.
Para su extinción se movilizaron, un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero. Por el momento se desconocen las causas que provocaron este incendio forestal en la zona de la Baixa Limia.
Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben de llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Asimismo, también existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085
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