OLA DE CALOR
Ourense en alerta

Extinguido un incendio forestal de una hectárea en Calvos de Randín

LLAMAS CONTROLADAS

El fuego que provocó el incendio forestal en Calvos de Randín ya estabilizado comenzó a las 13:40 horas y fue estabilizado poco antes de las 15:00 horas. En las labores de extinción participaron un agente y tres brigadas además de, maquinaria para apagar incendios forestales

La Región
La Región
Publicado: 03 jul 2026 - 16:00 Actualizado: 03 jul 2026 - 20:00
Imagen de archivo de una brigada contra los incendios
Imagen de archivo de una brigada contra los incendios | La Región

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, en la parroquia de Randín, que afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

El fuego se inició a las 13:40 horas de este viernes y, según las últimas estimaciones, afecta una superficie de 1 hectárea. Se ha dado por controlado aproximadamente a las 15:40 horas de la tarde.

Para su extinción se movilizaron, un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero. Por el momento se desconocen las causas que provocaron este incendio forestal en la zona de la Baixa Limia.

Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben de llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Asimismo, también existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085

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