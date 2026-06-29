Rueda destaca que la Xunta trabaja para "estar lo más preparada posible" y "disminuir al máximo" los incendios

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha destacado que la Xunta trabaja para "estar lo más preparada posible" contra los incendios forestales y "disminuir al máximo" su número ante el inicio de la época de alto riesgo (del 1 de julio al 30 de septiembre).

Preguntado al respecto, el máximo mandatario autonómico ha asegurado que este es un tema que siempre "preocupa" toda vez que el "riesgo de fuego siempre está ahí" y que su Ejecutivo trabaja para "estar lo más preparado posible, con independencia de las condiciones meteorológicas".

Rueda, ha incidido en lo "cambiante" de los episodios meteorológicos, ha subrayado que el Gobierno gallego ha hecho en los últimos meses un especial hincapié en las labores de prevención, con el "doble" de recursos presupuestarios para colaborar con los ayuntamientos y los particulares en la limpieza de fincas.

El presidente de la Xunta, que se ha referido al cambio de modelo, ha señalado que su Ejecutivo también ha tomado algunas determinaciones tras los incendios del pasado año en Ourense respecto a los permisos de quemas.

Precisamente, este mismo lunes el Diario Oficial de Galicia publica la orden por la cual se regula el empleo de maquinaria agrícola durante el período de alto riesgo de incendio y para el caso en el que el IRDI (índice diario) sea muy alto o extremo.

"Lo que estamos haciendo es tener todo más preparado, con más personal, más medios y una nueva dirección", ha dicho sobre el dispositivo de extinción y antes de trasladar que espera que todas estas acciones sirvan para "disminuir al máximo el número de fuegos y, que si estos se produzcan, tengan la menor incidencia posible".