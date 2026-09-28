AMPLIO DISPOSITIVO DESPLEGADO
Extinguido el mayor incendio de 2026 en Ourense tras arrasar más de 518 hectáreas en Calvos de Randín
AMPLIO DISPOSITIVO DESPLEGADO
El incendio forestal de Calvos de Randín, el más extenso registrado en la provincia de Ourense en 2026, ha quedado extinguido después de arrasar un total de 518,1 hectáreas, según ha informado la Consellería do Medio Rural.
Del total de superficie afectada, 370 hectáreas corresponden a terreno arbolado, mientras que las 148,1 restantes son de superficie rasa.
Durante las labores de extinción, la Xunta tuvo que declarar la situación 2 de emergencia como medida preventiva debido a la proximidad de las llamas al núcleo de As Meaus, situado en el municipio limítrofe de Baltar. El incendio movilizó un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos. En total, participaron 7 técnicos, 48 agentes, 55 brigadas, 33 motobombas, 5 palas y 6 unidades técnicas de apoyo.
A estos efectivos se sumaron 10 helicópteros y 11 aviones, empleados en las tareas de extinción hasta conseguir sofocar el fuego.
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