Drones investigan el origen del incendio forestal en Calvos de Randín

Los servicios de extinción tenían a última hora de ayer controlado el incendio originado el jueves en Calvos de Randín. Pese a que oficialmente aún continuaba activo, ayer los medios aéreos se encargaron de enfriar la zona en una jornada en la que no se produjeron nuevas reproducciones. De hecho, Medio Rural desactivó la situación 2 al no haber ya riesgo para las aldeas.

Al cierre de esta edición, la última estimación apuntaba a que las llamas habían calcinado un total de 460 hectáreas en el que ya es el incendio más grande de la provincia en lo que va de año, justo a la entrada del otoño. Para su extinción se han movilizado en total 6 técnicos, 37 agentes, 39 brigadas, 24 motobombas, 5 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros y 11 avione

Una de las labores claves ahora junto a la extinción definitiva es la de la investigación del origen del fuego, ya que las primeras hipótesis apuntan a un inicio intencionado. La Xunta activó la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) para esclarecer las circunstancias en las que se produjo, la cual llevará a cabo actuaciones al menos durante todo el fin de semana.

Los agentes trabajan sobre el terreno y utilizan medios tecnológicos como drones para las inspecciones y el análisis de los indicios. Las actuaciones incluyen la revisión de los posibles puntos de inicio, el estudio de imágenes disponibles y el refuerzo de la presencia de los equipos de investigación, también con finalidad disuasoria y de vigilancia.

La investigación examina las distintas hipótesis sobre el origen del fuego mediante inspecciones oculares de los posibles puntos de inicio, para identificar datos de interés, garantizando la conservación y trazabilidad de los indicios. El objetivo último es trasladar a la autoridad judicial los hallazgos pertinentes por los procedimientos establecidos.

Fuego en Maceda

Por otra parte, Medio Rural informó de que el incendio forestal que afectaba a Manzaneda, concretamente a la parroquia de Reigada, quedó extinguido ayer a las 21,22 horas. El fuego se inició a las 1,15 horas de la madrugada de este viernes y calcinó un total de 13,82 hectáreas.