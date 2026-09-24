Vídeo | Activado el nivel 2 en el incendio forestal de Calvos de Randín por proximidad a las casas

Un incendio forestal registrado en Calvos de Randín ha superado las 20 hectáreas afectadas y continúa avanzando debido a las condiciones meteorológicas, con viento y altas temperaturas en la provincia de Ourense.

En las labores de extinción trabaja un equipo de la BRIF de Laza, formado por 18 bomberos forestales y apoyado por dos helicópteros. Los efectivos se encuentran desplegados en la zona para tratar de contener el avance de las llamas.

El incendio, localizado en el entorno del Xurés, no afecta al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, según la información facilitada por la consellería de medio rural sobre el operativo.

Se trata del incendio número 56 de la campaña de extinción en el que interviene la BRIF de Laza. Las condiciones meteorológicas, marcadas por las altas temperaturas y el viento, están dificultando los trabajos de los equipos desplegados en la zona.