Nuevas excavaciones en el Castelo da Picoña

La Diputación de Ourense impulsa un nuevo proyecto arqueológico en el Castelo de A Picoña, en Calvos de Randín. La iniciativa tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre esta fortificación del siglo XII -de origen portugués-, así como avanzar en la conservación y puesta en valor de sus restos. El proyecto, adjudicado a la empresa Breogán Arqueoloxía, comenzará a finales de octubre y se llevará a cabo en colaboración con la Comunidad de Montes de Randín y Vilar, que es la propietaria del lugar.

Los trabajos se centrarán en el sector noroeste de la muralla exterior, así como en diversas zonas del interior del castillo. Además de las excavaciones, el proyecto contempla el estudio y tratamiento de los materiales recuperados, junto con la toma de muestras para su análisis, con el fin de profundizar en la comprensión del yacimiento.

Los restos que se documenten serán registrados mediante fotogrametría con drones y se someterán a labores de consolidación para integrarlos con las estructuras ya visibles en el sitio.

Visitas

El proyecto incluirá visitas al castillo y su entorno -tanto durante la ejecución de los trabajos como una vez finalizados-, además de actividades de divulgación en redes sociales, destinadas a dar a conocer al público los hallazgos realizados y la importancia histórica de esta fortificación.

El proyecto contempla la elaboración de un estudio integral que consolidará la información proveniente de las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en el Castelo de A Picoña. Este documento permitirá analizar su potencial turístico y sentar las bases para su promoción como parte del patrimonio cultural de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

La iniciativa se enmarca en la actividad “Construyendo una RBTGX más sostenible: productos turísticos socialmente más relevantes” -incluida en el proyecto Gerês-Xurés Máis Sustentavel-.