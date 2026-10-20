Este pueblo ourensano marca la mínima de toda España: -5,4ºC

Los termómetros en Galicia han vuelto a bajar de cero grados en localidades de Ourense e interior de Pontevedra y, la pasada madrugada, han llegado a -5,4ºC en el municipio de Calvos de Randín, según los datos publicados por Meteogalicia.

Así, según esos datos recogidos en las estaciones de medición de toda Galicia, la temperatura mínima de este martes la ha marcado Calvos de Randín, con 5,4 grados bajo cero a las 5,40 horas de esta mañana; la siguiente temperatura más baja se ha registrado en Xinzo de Limia, también en la provincia de Ourense, ha sido de -2,3ºC a las 5.50 horas.

En otros municipios ourensanos las temperaturas mínimas han estado por debajo de cero, como Baltar (-1,1ºC) y Verín (0,8ºC), y también en Lalín (Pontevedra), que ha registrado una mínima de 1,3 grados bajos cero.

Este lunes los termómetros ya habían marcado mínimas por debajo de cero a primera hora de la mañana, con valores que oscilaron entre los -2,1ºC de Xinzo de Limia y los -0,6ºC de Lalín.

Según Meteogalicia, Galicia se encuentra este martes bajo la influencia de bajas presiones situadas al oeste de Irlanda, con un frente frío asociado que entrará en la Comunidad a últimas horas del día. Así, los cielos se irán cubriendo a lo largo de la jornada desde el oeste, con precipitaciones débiles que se intensificarán hacia última hora.

Las temperaturas máximas estarán este martes entre los 16 grados de Lugo y Santiago, y los 20 grados previstos en Ourense. Este miércoles se prevé un moderado ascenso de las temperaturas mínimas y los valores máximos descenderán ligeramente.