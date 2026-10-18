PREVISIÓN DEL TIEMPO
Del sol a los paraguas: así cambiará el tiempo en Ourense esta semana
PREVISIÓN DEL TIEMPO
La previsión meteorológica para Ourense dibuja una semana con cambios a partir del miércoles. Los primeros días estarán marcados por la estabilidad y la ausencia de precipitaciones, mientras que el avance de la semana traerá más nubes y una mayor probabilidad de lluvia.
Ourense pasará de un comienzo de semana estable y sin lluvia a un tramo central marcado por el aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 20 grados, mientras que las mínimas dejarán mañanas frescas.
Ourense comienza la semana con cielos despejados y temperaturas suaves durante las horas centrales del día. Los termómetros van a alcanzar una máxima de 21 grados, mientras que las mínimas pueden caer hasta los 5 grados.
La ausencia de precipitaciones favorece una jornada estable, aunque el contraste entre las primeras horas de la mañana y el mediodía hace recomendable llevar alguna prenda de abrigo al salir de casa.
El martes se mantiene una situación meteorológica similar a la del lunes, con predominio de los cielos poco nubosos y sin precipitaciones previstas en la capital ourensana.
Las temperaturas se vuelven a situar entre los 6 y los 20 grados, por lo que el ambiente va a seguir siendo agradable durante el día, pero más frío al amanecer y al anochecer.
El ecuador de la semana puede traer un cambio en el estado del cielo. La nubosidad irá ganando protagonismo y aumentará la posibilidad de precipitaciones, de acuerdo con la previsión de AEMET.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados. Aunque las máximas se mantendrán cerca de los valores de los días anteriores, el ambiente será más otoñal debido a la mayor presencia de nubes y a la posibilidad de lluvia.
La tendencia a un cielo más cubierto continuará el jueves, con posibilidad de precipitaciones en Ourense. La evolución de la nubosidad y la probabilidad de lluvia marcarán una jornada menos estable que las del inicio de la semana.
Los termómetros se moverán entre los 6 y los 19 grados, con máximas similares a las de los días anteriores. La principal diferencia estará en el estado del cielo, que podría obligar a recuperar el paraguas.
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