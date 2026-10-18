Del sol a los paraguas: así cambiará el tiempo en Ourense esta semana

La previsión meteorológica para Ourense dibuja una semana con cambios a partir del miércoles. Los primeros días estarán marcados por la estabilidad y la ausencia de precipitaciones, mientras que el avance de la semana traerá más nubes y una mayor probabilidad de lluvia.

Ourense pasará de un comienzo de semana estable y sin lluvia a un tramo central marcado por el aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 20 grados, mientras que las mínimas dejarán mañanas frescas.

Lunes, 19 de octubre: cielos despejados y sin lluvia

Ourense comienza la semana con cielos despejados y temperaturas suaves durante las horas centrales del día. Los termómetros van a alcanzar una máxima de 21 grados, mientras que las mínimas pueden caer hasta los 5 grados.

La ausencia de precipitaciones favorece una jornada estable, aunque el contraste entre las primeras horas de la mañana y el mediodía hace recomendable llevar alguna prenda de abrigo al salir de casa.

Relacionado El retraso en la llegada del tiempo de otoño reduce la calidad de la castaña en Ourense

Martes, 20 de octubre: continúa la estabilidad

El martes se mantiene una situación meteorológica similar a la del lunes, con predominio de los cielos poco nubosos y sin precipitaciones previstas en la capital ourensana.

Las temperaturas se vuelven a situar entre los 6 y los 20 grados, por lo que el ambiente va a seguir siendo agradable durante el día, pero más frío al amanecer y al anochecer.

Miércoles, 21 de octubre: aumentan las nubes y puede volver la lluvia

El ecuador de la semana puede traer un cambio en el estado del cielo. La nubosidad irá ganando protagonismo y aumentará la posibilidad de precipitaciones, de acuerdo con la previsión de AEMET.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados. Aunque las máximas se mantendrán cerca de los valores de los días anteriores, el ambiente será más otoñal debido a la mayor presencia de nubes y a la posibilidad de lluvia.

Jueves, 22 de octubre: tiempo más inestable

La tendencia a un cielo más cubierto continuará el jueves, con posibilidad de precipitaciones en Ourense. La evolución de la nubosidad y la probabilidad de lluvia marcarán una jornada menos estable que las del inicio de la semana.

Los termómetros se moverán entre los 6 y los 19 grados, con máximas similares a las de los días anteriores. La principal diferencia estará en el estado del cielo, que podría obligar a recuperar el paraguas.