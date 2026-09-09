¿Sabe usted que el alcalde de Carballeda de Avia se toma vacaciones, pero el pueblo no?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la Virgen del Portal no descansa
¿Sabe usted que ni la Virgen del Portal logró interrumpir las vacaciones del alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia?¿Que la semana pasada no acudió a la asamblea contra la fusión con Ribadavia porque estaba de descanso? ¿Que había dudas sobre si haría una excepción para acudir a la ofrenda, que este año correspondía a Carballeda? ¿Que finalmente fue el concejal Jesús Alonso Meiriño en su lugar?
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