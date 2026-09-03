¿Sabe usted que en Carballeda de Avia dicen "Non (ostia)" a la fusión?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, un mensaje corto pero contundente
¿Sabe usted que quién dijo que para dejar clara una postura hacía falta un gran discurso? ¿Que algún vecino de Carballeda de Avia debió pensar que lo mejor era resumir su opinión sobre la fusión con Ribadavia de manera breve y contundente? ¿Que puede gustar o no, pero, sin grandes eslóganes, con apenas dos palabras y algo de retranca, la indignación puede reflejarse de forma clara y pública? ¿Que a veces menos es más?
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