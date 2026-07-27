Carballeda de Avia clama contra la fusión con Ribadavia: "Este é o pobo dos nosos bisavós"

Carballeda de Avia no quiere fusionarse con Ribadavia. Cientos de vecinos se concentraron ante el Concello para dejar claro que el futuro del municipio no puede decidirse a puerta cerrada. Jóvenes, adultos y personas de avanzada edad protagonizaron una multitudinaria demostración de fuerza bajo pancartas con mensajes como “Non á fusión”, “Os veciños votamos, os veciños decidimos” y “Ou votamos ou nos rebotamos”.

El rechazo ya era visible en las entradas del núcleo, donde aparecieron pintadas contra la unión de ambos municipios. Frente a la casa consistorial, el malestar se convirtió en un clamor colectivo contra un proceso que los asistentes consideran opaco y desarrollado de espaldas a la población. La exigencia fue prácticamente unánime: que se paralicen las conversaciones y que los vecinos puedan decidir.

“No nos moven intereses partidistas nin ambicións persoais. Móvenos o amor á nosa terra, á nosa historia e ao futuro das nosas familias”, proclamaron los organizadores durante la lectura del manifiesto. El texto nombró las distintas aldeas y lugares que conforman Carballeda de Avia para reivindicar la unidad de un municipio que se niega a perder su identidad.

Los convocantes exigieron la paralización inmediata del proceso y la publicación de los informes socioeconómicos sobre los que pueda sustentarse la propuesta. También reclamaron a todos los concejales que no estén de acuerdo con la fusión que se posicionen públicamente y voten en contra de cualquier iniciativa dirigida a ponerla en marcha.

“Os veciños delegamos neles unicamente a potestade de xestionar os recursos do noso concello. Non teñen o noso permiso para asinar unha fusión con outro concello”, recogía el manifiesto, que concluyó con tres mensajes rotundos: “Carballeda de Avia decide”, “Non á fusión” y “Carballeda de Avia non se vende”.

Pintada en el suelo clamando contra la fusión con el Concello de Ribadavia

Sonia López, una de las portavoces de las movilizaciones, situó el origen del malestar en la falta de información. “Non é de recibo que o pobo se entere destas cuestións por medio dunha filtración á prensa”, afirmó. La representante vecinal desconfía de que las conversaciones se encuentren todavía en una fase inicial y considera que, cuando una posible fusión trasciende públicamente, “a cousa está medio cociñada”.

López reclamó conocer si existe realmente alguna necesidad económica o administrativa que justifique la operación. “Ata o día de hoxe o Concello estivo funcionando e o que se nos dicía era que todo ía ben. Agora, de repente, píntase outro escenario totalmente negro e queremos saber por que”, señaló.

A los argumentos sobre la transparencia añadió el componente emocional. “Este é o pobo dos nosos bisavós, dos nosos avós e dos nosos pais”, defendió. La portavoz aludió a las tradiciones, el patrimonio y los lugares que conforman Carballeda de Avia como elementos de una identidad que los vecinos no están dispuestos a entregar sin poder pronunciarse.

Durante la concentración también se escucharon críticas directas al alcalde, Luis Milia, cuya dimisión reclamó parte de los asistentes. “Facémoslle falta a Ribadavia porque as súas contas están intervidas, pero para nós isto non vale para nada”, protestó uno de los vecinos.

Otra de las participantes expresó su temor por las consecuencias que podría tener la unión sobre los servicios cotidianos. “Quiero seguir llevando a mi hijo al mismo colegio, no queremos que se nos coman”, señaló entre una multitud en la que convivieron varias generaciones.

Las críticas alcanzaron igualmente a la oposición municipal. Durante la concentración, algunos asistentes exigieron que la oposición “dese a cara”. Una vez terminado el acto, esa reclamación derivó en un pequeño momento de tensión entre varios de los presentes. La protesta concluyó, en cualquier caso, sin incidentes.

Sonia López acusó al gobierno municipal de mantener un “mutismo total e absoluto” y aseguró que los vecinos todavía no habían recibido explicaciones. La concentración se convocó por la mañana para coincidir con la actividad en el Concello, aunque muchas personas no pudieron acudir por encontrarse trabajando.

Los vecinos volverán a concentrarse mañana, coincidiendo con la celebración de la comisión de cuentas del Concello. Además, preparan una nueva manifestación en horario de tarde para facilitar la participación de quienes no pudieron asistir a esta primera convocatoria. Carballeda de Avia dejó claro que no considera cerrada la batalla: el pueblo quiere decidir su propio futuro.