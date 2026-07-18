La calle acoge dividida la fusión de Carballeda de Avia con Ribadavia

La bomba informativa sacudió O Ribeiro, pero la onda expansiva se sintió de forma muy diferente según el lugar. Ribadavia y Carballeda de Avia han iniciado conversaciones para explorar una unión que crearía un municipio de más de 6.000 habitantes, la primera fusión de concellos de Ourense en democracia. El proceso, planteado para blindar los servicios frente al declive demográfico, todavía se encuentra en una fase preliminar y ni siquiera se ha iniciado su tramitación legal.

En Ribadavia, la noticia pasó casi de puntillas. Buena parte de los vecinos consultados ni siquiera conocía la propuesta y la sorpresa dio paso en ocasiones a la broma y celebración. “¡Ribacarba!”, exclamaba sonriente una mujer al intentar bautizar el concello resultante. Entre quienes sí estaban informados predomina una lectura favorable: sumar población, recursos y servicios se percibe como una oportunidad. Algunos de los vecinos reclamaban incluso una unión más ambiciosa de municipios de O Ribeiro.

A pocos kilómetros, el ambiente era otro. En Carballeda de Avia, hablar de la fusión despierta incomodidad, desconfianza y rechazo. Las críticas apuntan tanto al fondo como a las formas: los vecinos denuncian falta de información y reclaman ser escuchados para decisiones de este calado. “Non hai proxecto, non hai nada”, denuncia un habitante de la localidad.

Entre los más reticentes, planea el miedo a que el concello de mayor población borre al pequeño. Preocupan la deuda, los servicios y la pérdida de identidad. “Ribadavia é Ribadavia e Carballeda é Carballeda”, zanjó uno de los vecinos más tajantes.

Paulino Escudero: “Además de estos dos, deberían unirse otros concellos de O Ribeiro”

Paulino Escudero, vecino de Ribadavia. | Lucía Otero

Este vecino de Ribadavia opina que se queda corta la fusión e incluiría más municipios de la comarca en el acuerdo como Melón, Leiro o Beade. “Los municipios del rural se tienen que unir para poder ser fuertes. Además de estos dos, deberían unirse otros concellos de O Ribeiro”, explica.

Rafael Pérez: “Veo positiva la unión, es bueno a nivel dinero para los dos”

Rafael Pérez, vecino de Ribadavia | Lucía Otero

Al igual que otros vecinos de la capital de O Ribeiro, Pérez compra el argumento económico de que sumando la población de los dos concellos implicados en la fusión podrán acceder a mayores facilidades y ayudas las dos localidades. “Veo positiva la unión, es buena a nivel dinero para los dos”, indica.

Miriam Lamela: "La verdad, no me había enterado de la noticia antes"

Miriam Lamela, vecina de Ribadavia | Lucía Otero

Lamela, al igual que muchos otros vecinos de Ribadavia, no conocían la noticia de la posible fusión, “La verdad, no me había enterado de esta noticia”. explica. En su caso, se justifica en que todavía lleva viviendo poco tiempo en la localidad.

Jonatan Magisano: "Non quero que o concello grande se coma ao pequeno"

Jonatan Magisano, vecino de Carballeda de Avia | Lucía Otero

A pesar de estar pasando el día de ayer en Ribadavia, este vecino de Carballeda de Avia no está a favor de la unión. Aunque Magisano comprende los motivos, se manifiesta totalmente en contra de la idea de que los dos municipios se fusionen: “Non quero que o concello grande se coma ao pequeno”, lamenta.

Marcos Ríos: "Nestas cousas non se pode asinar un cheque en branco"

Marcos Ríos, vecino de Carballeda de Avia | Lucía Otero

Ríos pide prudencia ante una decisión que cambiaría el futuro de Carballeda. Considera imposible valorar la fusión sin conocer sus condiciones, beneficios y costes, y critica la falta de información suministrada a los vecinos. “Nestas cousas non se pode asinar un cheque en branco”, afirma.

Camilo López: "Para unha decisión así, hai que facer unha consulta popular"

Camilo López, vecino de Carballeda de Avia | Lucía Otero

Este vecino sostiene que una decisión de esta magnitud debe partir “dunha consulta popular”. Asegura que existe incomodidad en el pueblo y teme que Carballeda desaparezca como municipio, renunciando de una manera “pouco honorable” a su legado.