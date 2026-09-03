Sentada vecinal en Carballeda de Avia contra la fusión con Ribadavia

Con sus sillas ante la Casa do Concello, los vecinos de Carballeda de Avia protagonizaron ayer una sentada para decir no a la posible fusión con Ribadavia y reclamar explicaciones sobre un proceso que consideran “deslexitimado” por su falta de transparencia. La protesta fue convocada por la Plataforma Carballeda de Avia AbsorcióNon, cuya portavoz, Sonia López, explicó que “o espírito da convocatoria era convidar aos veciños a traer unha silla ante a Casa do Concello e sentarnos a escoitar as explicacións do alcalde”. Sin embargo, el regidor, Luis Milia, no acudió al encontrarse de vacaciones, algo que comunicó por escrito previamente a la plataforma. “Sempre collo as vacacións na primeira quincena de setembro, e os que convocan xa o sabían”, afirmó. El regidor invitó a la plataforma a fijar otra fecha y aseguró que está dispuesto a “dar as explicacións que sexan oportunas”, recordando que “as portas do Concello sempre están abertas”.

La plataforma considera “indignante” la distribución de folletos por parte del Concello sobre las ventajas de la fusión “utilizando a traballadores municipais para o seu reparto”, y consideran que “é un folleto propagandístico e non informativo”. La protesta remató con la quema de algunos de los folletos que el Concello está repartiendo entre los vecinos.

El alcalde, que está de vacaciones, invitó a la plataforma a fijar otra fecha para dar las explicaciones que sean oportunas

Relacionado Carballeda repartirá un folleto a favor de la fusión

Tras la manifestación realizada en agosto y la asamblea de ayer, la Plataforma anuncia que continuará con acciones reivindicativas, entre ellas la recogida de firmas que ya están realizando en contra del proceso de fusión. “Queremos transparencia e explicacións”, asegura López, que considera que el proceso está “absolutamente deslexitimado” porque se inició “ás costas de todos, incluso de parte da Corporación, cando deberían ter o consenso de todos os representantes políticos, que representan aos veciños”.

Por su parte, el alcalde insiste en que “eu non fago campaña nin para o si nin para o non. Farei o que digan os veciños”. También sostiene que se trataría de “unha fusión administrativa”, que no supondría necesariamente la pérdida de servicios y que existe la posibilidad de revertirla después de diez años, según la ley.