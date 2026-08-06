Carballeda de Avia se echa a la calle contra la fusión con Ribadavia

La posible fusión con Ribadavia llevó este miércoles a Carballeda de Avia a una de sus mayores movilizaciones vecinales de los últimos años. Cientos de personas salieron a la calle para mostrar su rechazo a la operación, reclamar información y defender su derecho a decidir sobre el futuro del municipio.

La marcha partió del tanatorio y recorrió las calles hasta el Concello. Durante el recorrido se sucedieron los cánticos de rechazo a la unión, con consignas como “Fusión non” y “Carballeda non se vende”, entre el sonido de pitos, cornetas y panderetas y con pancartas con lemas como “Ribadavia non, grazas”, “non é unha fusión, é unha absorción” y “alcalde dimisión”.

La portavoz de la plataforma, Sonia López, volvió a reivindicar información sobre la posible fusión: “sabemos que o proceso continúa e nós tamén continuamos coas nosas protestas. Un proceso deste calado debe iniciarse con información e consulta á veciñanza e non ao revés”, señaló.

Algunas manifestantes luciendo las consignas de la movilización. | Alan Pérez

Entre los asistentes, vecinos de todas las edades e incluso con diversidad de opiniones. Gloria Alejo apuntó que “non quero a fusión, estamos ben como estamos e non queremos querer perder o noso. Ademais os de abaixo non os queren”. “Os de Ribadavia chamannos montañeiros e agora imos a unirnos con eles?, pois non”, añadía Antonia Alejo que cree que “esto non é para favorecernos e hoxe temos moitos servicios que non queremos perder”.

Entre los asistentes más jóvenes estaba Nuno Rozas, con 21 años, que afirma que “non me parece mal unha fusión si se fai ben. Os inicios foron un pouco polémicos porque se fixo o tapado, pero non me parece unha mala alternativa, e penso que é algo a estudiar”. Tampoco ve mal que la decisión la tomen los políticos “pareceríame ben que tiveramos algo de voz, pero non ten por qué ser así. Xa decidimos co noso voto e por iso hai unha persoa tomando as decisións” aunque reconoce que le gustaría “que se dese moita información e que se aclare como se reparten os servizos e o diñeiro”.

Otra de las vecinas recuerda que “si se trata de abaratar gastos, xa tiñamos a mancomunidade e salímonos dela. Para poder fusionarnos que nos expliquen ventaxas e inconvenientes e despois decidiremos, pero a min de entrada a idea non me parece ben”.

Recogida de firmas

Desde la plataforma vecinal anunciaban que continuarán con acciones reivindicativas, entre ellas la recogida de firmas en contra de la fusión con Ribadavia.

Desde la plataforma vecinal anunciaban que continuarán con acciones reivindicativas, entre ellas la recogida de firmas. | Alan Pérez

Al finalizar la marcha la portavoz procedía a la lectura de un manifiesto en el que insistía en que “estamos sendo testemuñas de un proceso que nace as escuras, ao abeiro de intereses alleos e segredos turbios que ninguén quere compartir con nós”.

“Non nos falan da perda de representitividade, de autonomía e de poder decir sobre os asuntos que nos afectan. O único que repiten é a mentira de que todo vai seguir igual”, añadía. “Que sexa hoxe o día en que poidamos dar digna sepultura a este proceso de fusión, que naceu dandonos as costas e que agardamos que morra en silencio e coa dignidade coa que non foi parido”, concluyendo con el lema “Carballeda de Avia decide. Non á fusión”, entre los aplausos de los asistentes.

Decisión del pueblo

Los representantes políticos se mantuvieron al margen de la marcha. Antes de su inicio, el alcalde, Luis Milia, insistía en que únicamente se está recopilando información para remitirla a la Xunta con el fin de elaborar un estudio de viabilidad. Considera que la fusión con Ribadavia es una buena fórmula para evitar los problemas de despoblación que afronta el municipio y una opción a estudiar: “é como se vas nun barco e ves que hai unha borrasca ao fondo, pensas qué podes facer para afrontala e que o barco non se funda, e iso estamos a facer”, por lo que lamentó que “se estea a desinformar aos veciños decíndolles que van quedar sen servizos”.

“Non entendo a quen lle pode parecer mal que busquemos información. Eu teño a conciencia tranquila porque teño claro, e sempre o dixen, que serán os veciños os que decidan. Non se vai a facer nada sen escoitar aos veciños e sen o seu consentimento”, añadió Milia.