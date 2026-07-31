FUSIÓN EN O RIBEIRO
La fusión con Carballeda agita el pleno municipal de Ribadavia
FUSIÓN EN O RIBEIRO
El debate sobre la posible fusión entre Ribadavia y Carballeda de Avia centró buena parte del Pleno de la Corporación ribadaviense, en el que los grupos de la oposición reclamaron más información y participación vecinal antes de avanzar en el proceso, mientras el alcalde apostó por estudiar la viabilidad.
El BNG presentó una moción en la que solicitaba que los vecinos fuesen consultados antes de tomar cualquier decisión sobre la fusión. Su portavoz, Maite Rodríguez, señaló que “non estamos en contra das fusións entre concellos do Ribeiro, pero no caso de Carballeda temos dúbidas porque non hai información, nin sabemos en qué condicións se faría”.
Ribeiro en Común coincidió con el BNG en la crítica a que no se haya impulsado una propuesta de unidad que incluya a más municipios, reclamando “diálogo e transparencia” en el proceso. “Rexeitamos que o futuro de Ribadavia e do Ribeiro se decida en despachos políticos”, señaló su portavoz, Brais Fidalgo.
En la misma línea, el portavoz del PSOE, Ignacio Gómez, afirmó que “non estamos para poñer paus nas rodas, pero as formas non son as correctas” y defendió “un debate máis serio e rigoroso”.
El popular César Fernández dijo alegrarse “de que exista certa unanimidade na corporación respecto á posible fusión” y afirmó que “seguimos recopilando información e remitíndoa á Xunta para que faga o informe de viabilidade. Cremos firmemente que a fusión é unha ferramenta moi positiva para ambos territorios porque permitiría aumentar ingresos, mellorar servizos e acometer proxectos estratéxicos que por separado sería imposible realizar”.
El Pleno aprobó además una modificación de crédito de 20.946 euros destinada al equipamiento del futuro parque infantil de Franqueirán, que será posible gracias a la colaboración entre el Concello y la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Marcos, Picoñas e Feixas da Franqueirán.
El parque contará con una estructura multijuego, columpio mixto, balancín, juegos adaptados, bancos y pavimento de seguridad. El alcalde destacó que esta actuación responde a una demanda histórica para dotar a las parroquias de nuevos servicios e infraestructuras.
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