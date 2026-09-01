Carballeda repartirá un folleto a favor de la fusión

La polémica envuelve la fusión administrativa entre Ribadavia y Carballeda de Avia tras la filtración del documento informativo que el Concello repartirá a partir de hoy. La Plataforma Carballeda de Avia AbsorcióNon critica el método empleado para distribuir los folletos, acusando al gobierno local de utilizar al personal de ayuda en el hogar para repartirlos y persuadir a los vecinos.

Según la portavoz de la plataforma, Sonia López, el regidor convocó a las trabajadoras para encargarles la entrega. El colectivo rechaza esta práctica al considerar que presiona a unas empleadas “que van coidar a xente con dependencia”, cuestionándola públicamente.

Defensa de la alcaldía y propuesta de consulta

Por su parte, el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, defendió su postura asegurando que busca aportar datos objetivos, remarcando que “eu vou facer o que os meus veciños queiran”. El regidor insistió en que su deber es facilitar la documentación para que decidan libremente y recalcó que “non vou facer campaña ni para el sí ni para el no”. Además, reivindicó su gestión diaria asegurando que “non teño sueldo” y avanzó que, si la ley lo permite, colocará urnas para someter la decisión a consulta popular.

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Reclamo de informes económicos y convocatoria de protestas

El díptico, firmado por el propio Luis Milia y César Fernández, alcalde de Ribadavia, detalla incrementos de financiación, un nuevo parque empresarial en Lodairo y la creación de transporte público. Sin embargo, el colectivo lo tacha de folleto propagandístico. La portavoz de la plataforma señala que “non vemos en que se sustenta, ou sexa uns informes socioeconómicos de por que é precisa esa fusión”. López insiste en que la información que demandan pasa por conocer “como está neste momento situado economicamente o concello” y “que proxección hai a futuro tanto demograficamente como economicamente”.

La plataforma critica la promesa del autobús, argumentando que Carballeda acumula un importante superávit. Ante esta solvencia, se preguntan si “precisamos unha fusión para planificar a concesión dunha liña de autobuses parcialmente subvencionada polo concello?”. A este descontento se suma el malestar por las vacaciones del alcalde durante la primera quincena de septiembre, una ausencia que coincide con la asamblea que la plataforma ha convocado frente al Concello el 3 de septiembre.