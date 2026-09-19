¿Sabe usted que en la competición para tener el banco más bonito del mundo, Carballeda de Avia no ha querido quedarse atrás?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el banco del CEIP en Carballeda de Avia
¿Sabe usted que en la competición para tener el banco más bonito del mundo, Carballeda de Avia no ha querido quedarse atrás? ¿Que el CEIP Pena Corneira acaba de estrenar un banco que, no tendrá las mejores vistas, pero sí tiene un gran mensaje? ¿Que es una inciativa inclusiva que quiere recordar que en la escuela pública todos los alumnos tienen su sitio? ¿Que ojalá cunda el mensaje?
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