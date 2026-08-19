Carballeda de Avia invita a los niños a diseñar su villa del futuro

Carballeda de Avia se convierte esta semana en un espacio de juego y participación para que los más jóvenes imaginen el futuro de su localidad. La Asociación Cultural A Vila do Mañá desarrolla un proyecto pedagógico en el municipio que busca recuperar la memoria del lugar y, al mismo tiempo, dar protagonismo a las nuevas generaciones en la transformación de los espacios que habitan.

La iniciativa, dirigida por la arquitecta Sandra González Álvarez y financiada por una subvención del Ministerio de Cultura para proyectos de impacto social, acumula ya diez años de trayectoria y distintos reconocimientos. El objetivo es que niños y adolescentes conozcan su entorno e identifiquen los elementos culturales, patrimoniales y de identidad que lo definen. “Los jóvenes no conocen ni disfrutan de muchos espacios de sus villas más allá del colegio, el campamento o centros comerciales, por lo que les proponemos diversas intervenciones para que los conozcan y sean sus protagonistas”, explica Sandra González.

Para ello es importante también la visión de las personas que llevan años viviendo en el lugar, por lo que ayer se promovió la actividad “A vila de onte cara a vila do mañá”, en el que los participantes entrevistaron a tres vecinas mayores de Carballeda de Avia.

“En Carballeda había cine, baile, moita xuventude e ata tres colexios. Como non había coche, os mozos ibamos e volvíamos xuntos das festas”, recuerda Mucha. “Había moita unión, era como unha familia”, añade Elena. “Cantábanse os reis e os manueles. Había un veciño que era acordeonista e ensaiaba cos mozos cancións para cantar nas casas polo San Manuel e dábanlles galletas e licor”, recuerda Conchi.

Los jóvenes continuarán trabajando esta semana en actividades como la creación de formas en tres dimensiones y grafitis en el aire, además de haber elaborado una oca de Carballeda con hitos del municipio. El proyecto culmina el viernes con la colocación sobre el asfalto de las figuras diseñadas por los niños, una intervención que busca llamar la atención sobre el espacio peatonal y favorecer una reducción de velocidad del tráfico.