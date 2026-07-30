Herido y excarcelado tras salirse de la vía y caer por un terraplén en Carballeda de Avia

Una persona resultó herida a primera hora de la mañana de este jueves, 30 de julio, después de salirse de la vía y caer por un desnivel en el punto kilométrico 2 de la OU-0306, en Carballeda de Avia. Fue un particular el que informó a las 6:53 horas de que había un vehículo fuera de la carretera, en una zona de difícil acceso.

El GES de Ribadavia tuvo que rescatar a la víctima, que fue excarcelada después de retirar las puertas del vehículo. Hasta el lugar del accidente se desplazaron Urxencias Sanitarias, el GES de Ribadavia, bomberos de O Carballiño y la Guardia Civil de Tráfico.