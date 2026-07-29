La posible fusión sigue agitando o Ribeiro: "Non van saír, pero penso que nos oíron"

La posible fusión de concellos en O Ribeiro continúa provocando reacciones. El alcalde de Ribadavia, César Fernández, calificó de “precipitado” el rechazo de los cuatro concejales que acompañan al socialista Luis Milia en el gobierno de Carballeda de Avia a la unión entre ambos municipios. El regidor considera que los ediles se han posicionado sin disponer todavía de la información necesaria para realizar “un análisis serio y profundo” sobre la viabilidad de la operación.

Fernández aseguró que el gobierno de Ribadavia está “a favor de explorar” esta posibilidad y defendió que, como cabecera de una comarca castigada por la pérdida de población, debe liderar la búsqueda de fórmulas que garanticen su futuro. “Unir esfuerzos entre dos ayuntamientos o más puede resultar positivo si mejora la calidad de vida y los servicios de sus habitantes”, afirmó.

Continúan las protestas

Sus declaraciones llegaron mientras el rechazo al proyecto volvía a hacerse visible en Carballeda de Avia. Alrededor de un centenar de personas se concentraron de nuevo ante el Concello aprovechando la presencia de los concejales en el edificio por una comisión de cuentas. Los asistentes reclamaron que el alcalde saliese al balcón para dirigirse a ellos, pero ningún representante municipal respondió.

La participación fue inferior a la del día anterior, aunque volvió a resultar importante para las dimensiones de una localidad que apenas supera el millar de habitantes. La protesta endureció además su tono contra el alcalde, con cánticos como “Carballeda non quere traidores” y “Moción a ese bribón”, además de nuevas peticiones de dimisión de Luis Milia.

Silvia López, una de las portavoces de la movilización, explicó que el objetivo de la concentración de ayer era que los representantes municipales escuchasen directamente el malestar de la calle. “Non saíron, nin van saír, pero penso que nos oíron”, señaló. Los convocantes anunciaron además una manifestación para el 5 de agosto, a las 20,30 horas, con el propósito de facilitar la asistencia de las personas interesadas que trabajen por la mañana.