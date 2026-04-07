La motivación y la necesidad, generadores del aprendizaje en Carballeda de Avia

El programa impulsado por La Región “A Maiores” arrancó ayer en el concello de Carballeda de Avia. En el espacio designado para la ocasión, el salón multiusos del Concello, los participantes ocuparon sus puestos para recibir el primero de los cuatro encuentros correspondientes a las clases de capacitación digital diseñadas a personas que superan los 65 años.

Susana González, en representación del diario, agradeció la asistencia y explicó a los participantes los temas a desarrollar durante el proceso de capacitación, los talleres motivacionales y la actividad intergeneracional con niños, que será el cierre del programa. Esta iniciativa busca paliar la brecha digital existente en la sociedad, ofreciendo herramientas prácticas para que los mayores no dependan de terceros en su día a día.

“Me urge conocer más sobre la tecnología debido a mi trabajo”

Motivación

Una vez los participantes estuvieron acomodados en sus puestos, los monitores Lidia González Feijóo y Abel Fornos Fernández entregaron agendas para anotar y guías con el contenido del programa. El foco inicial de la jornada fue el manejo de WhatsApp como una vía de comunicación efectiva. El entusiasmo se hizo evidente en Elena Mosquera, de 88 años, quien junto a Lidia explicó cuáles eran sus dudas respecto al uso de esta aplicación de mensajería. Para facilitar la asimilación del proceso, Lidia invitó a Elena para que esta se apoyara mediante notas sobre cómo proceder en el envío de audios, imagenes o textos.

Francisco Casas, de 71 años y mecánico en activo, explicó con sinceridad su motivación para inscribirse en este programa: “No dispongo de mucho tiempo y realmente me he interesado en esto, porque me urge conocer más sobre la tecnología debido a mi trabajo”. Para despejar las dudas de Francisco acerca de los iconos y las aplicaciones que necesita para su labor diaria, Abel, instruyéndolo personalmente, le explicó cómo utilizar el correo electrónico para recibir e identificar mensajes relacionados con su empleo.

“Sé algunas cosas, pero me faltan otras. Entonces quiero mirar si las aprendo aquí”

Una muestra palpable sobre cómo la voluntad supera cualquier barrera tecnológica, lo puso de manifiesto Elena, al confesar que: “Vengo para practicar porque sé algunas cosas, pero me faltan otras. Entonces quiero mirar si las aprendo aquí”. Durante la clase, Elena, apoyada en la agenda, mediante su caligrafía, convirtió el papel y el bolígrafo en herramientas de la memoria, fundamental para retener los nuevos conocimientos. A pesar de las inevitables equivocaciones, las sonrisas de Elena, demostraron que la dificultad no es obstáculo para el aprendizaje.

El martes 14 de abril, igualmente el salón multiusos recibirá, a las 10,30, una veintena de niños del CEIP Pena Corneira

Actividades previstas

La capacitación digital en Carballeda de Avia, se extenderá hasta el próximo 9 de abril y una vez concluida se entregarán los correspondientes certificados a sus participantes. Ese mismo día, a las 16,30 horas, se llevará a cabo el primer taller motivacional del programa. El martes 14 de abril, igualmente el salón multiusos recibirá, a las 10,30, una veintena de niños del CEIP Pena Corneira. En esta ocasión los mayores podrán compartir sus nuevos conocimientos digitales, así como experiencias vividas donde se espera, como en ocasiones anteriores, que el intercambio en ambas vías se traduzca en complicidades y sonrisas.

La conclusión de las actividades del programa “A Maiores” en este concello tendrá lugar el jueves 16 de abril, con una sesión motivacional a las 16,30 horas. Para los mayores de Carballeda de Avia, aprender es una necesidad impostergable. Las sonrisas y el esfuerzo visto en la primera jornada son la mejor evidencia del entusiasmo por desarrollarse sin impedimentos en el mundo digital.

Elena Mosquera, 88 años | Miguel Ángel

“Sé algunas cosas, pero me faltan otras. Entonces quiero mirar si las aprendo aquí”

María Requejo, 83 años | Miguel Ángel

“Me parece muy bien esta actividad. Aparte de venir a aprender, es bueno relacionarse”

Francisco Casas, 71 años | Miguel Ángel

“Realmente me he interesado en esto, soy mecánico y me urge conocer sobre tecnología”

Pilar Martínez | Miguel Ángel

“Yo con el móvil no me entiendo, para mí es difícil. Por ahora sólo uso el pequeño para llamar ”