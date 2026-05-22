Muimenta impulsa un modelo de "coliving" público pionero

La aldea de Muimenta, en Carballeda de Avia, avanza en su proceso de revitalización rural con la puesta en marcha de “Muimenta Viva”, una iniciativa orientada a la activación de un espacio coworking de convivencia, emprendimiento y dinamización territorial. El proyecto, impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y el Concello, cuenta con la colaboración de la Fundación RIA, la Asociación Cultural Sende y Anceu Coliving, situándose como un modelo pionero de coliving público.

La convocatoria permitirá seleccionar a la persona encargada de coordinar durante seis meses este futuro espacio en la aldea. La estancia comenzará el 15 de junio y finalizará el 15 de diciembre. La persona elegida recibirá 800 euros brutos mensuales, además de alojamiento y gastos cubiertos. Su labor consistirá en gestionar las residencias temporales, promover actividades comunitarias, coordinar encuentros creativos y servir de enlace entre los vecinos y los participantes.

Freno a la despoblación

El proyecto da continuidad a la estrategia impulsada por la Fundación RIA, reconocida recientemente con el Premio Casa da Arquitectura del Ministerio de Vivienda por su modelo innovador de revitalización. Con esta iniciativa se activarán nuevos equipamientos comunitarios como una vivienda pública, la cocina comunitaria y el centro social, donde se ubicará el coworking.

El alcalde, Luis Milia, explica que actualmente existen dos viviendas modulares rehabilitadas y que el Concello prevé adquirir nuevas propiedades hasta remodelar al menos 14. Milia busca atraer población joven y nuevos perfiles profesionales, combinándolos con oferta de vivienda para personas mayores o pensionistas. Además, el proyecto sumará en breve una huerta ecológica para activar 20 hectáreas de terreno bajo un modelo de producción sostenible.

Otros espacios de trabajo compartido

Con iniciativas como “Muimenta Viva”, la Xunta apuesta por modelos de desarrollo basados en el coworking y el coliving. El proyecto sigue la línea de otras experiencias impulsadas en Galicia junto a la Asociación Cultural Sende, como Fixar, que cuenta con espacios repartidos entre Lobeira, Ponte Caldelas y Laxe. El objetivo final es atraer talento y perfiles creativos al rural, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la creación de actividad económica estable.