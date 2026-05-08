La revitalización del pueblo de Muimenta gana el Premio La Casa de la Arquitectura en la categoría de Acción Pública.

La estrategia de revitalización del pueblo de Muimenta fue reconocida con el Premio La Casa de la Arquitectura 2026 en la categoría de Acción Pública, otorgado conjuntamente con el proyecto Donde cantan las acequias.

Estrategia en Muimenta | La Region

Estos premios, convocados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, reconocen obras e iniciativas que destacan por su contribución a la calidad arquitectónica y la capacidad de la arquitectura para responder a los retos sociales, culturales y territoriales contemporáneos.

Muimenta | La Región

El premio reconoce un proceso iniciado en 2020 en Muimenta, en el municipio de Carballeda de Avia, que combina planificación estratégica, participación vecinal, rehabilitación arquitectónica, recuperación de espacios públicos y nuevas políticas para el ámbito rural. Impulsado por el Ayuntamiento de Carballeda de Avia y la Fundación RIA en el marco de los Pueblos Modelo de la Xunta de Galicia, el proyecto formula una respuesta integral a desafíos como la despoblación, el abandono de tierras, la prevención de incendios y la necesidad de generar nuevas oportunidades de vida y actividad económica en los pueblos.