El “no” a la fusión con Ribadavia llega al gobierno de Carballeda de Avia

Tras la manifestación de ayer por la mañana, las reacciones se sucedieron en Carballeda de Avia. Primero, los cuatro concejales que acompañan a Luis Milia en el gobierno municipal difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo a la posible fusión con Ribadavia y anunciaron que no apoyarán su aprobación. Después, el alcalde negó que exista una ruptura interna, insistió en que todavía no hay ningún acuerdo y acusó a algunas personas de extender “mentiras” sobre el cierre de servicios.

El comunicado de los cuatro integrantes del gobierno vio la luz durante la tarde. En él reconocen los problemas que afronta el municipio, como el envejecimiento, la pérdida de población y las dificultades para mantener determinados servicios, pero consideran que la fusión no representa la mejor solución. En su lugar, apuestan por fórmulas de colaboración entre administraciones que permitan compartir recursos y acceder a financiación sin que Carballeda de Avia pierda su personalidad institucional.

“Desde o primeiro momento manifestamos a nosa discrepancia con esta proposta de fusión”, señalan. El escrito mantiene su “rexeitamento” al proyecto, anuncia que no apoyarán su aprobación y defiende la búsqueda de alternativas que permitan sostener los servicios municipales. También reclaman que cualquier decisión sobre el futuro del concello se adopte con transparencia, información suficiente y escuchando a los vecinos. Consultados por este periódico para aclarar el alcance de su postura, los firmantes no quisieron realizar más declaraciones y se remitieron íntegramente al comunicado.

El alcalde interpretó el posicionamiento en términos menos tajantes. Reconoció que sus compañeros no ven actualmente motivos para apoyar la operación, pero sostuvo que ese rechazo responde a la ausencia de propuestas y ventajas concretas sobre la mesa. “Primeiro tes que ver o que tes encima da mesa e despois decides”, afirmó.

Milia negó que exista una ruptura dentro del ejecutivo y explicó que los cuatro ediles quisieron dar a conocer su postura después de que él fuese el único integrante del gobierno que habló públicamente sobre el asunto durante el último pleno. Según su interpretación, sus compañeros no encuentran ahora razones para respaldar la operación, aunque podrían valorarla si se presentasen ventajas concretas para el municipio.

El regidor mantiene que no existe ningún acuerdo con Ribadavia y que el Concello se limita a recopilar documentación. El procedimiento requeriría un primer pleno para iniciar el expediente y otro posterior para aprobar la fusión. Durante agosto prevé recorrer las viviendas para explicar la información obtenida y conocer la opinión de los habitantes. “Se os veciños me din que non, non se fai”, aseguró.

Milia también reaccionó con dureza ante las “mentiras” que, según afirma, circularon durante los últimos días. Aseguró que algunas personas difundieron que una eventual unión supondría el cierre del colegio y del centro de salud o el traslado de la atención sanitaria a Ribadavia.

También denunció el rumor de que había vendido la única farmacia del municipio, de la que es propietario, y que esa supuesta operación se había relacionado con su decisión de no volver a presentarse a la alcaldía. Negó que exista ninguna decisión sobre esos servicios y lamentó la preocupación provocada entre la población de mayor edad.

La sucesión de posicionamientos llegó después de que alrededor de 200 personas se concentrasen ante el Concello para rechazar la fusión. Los vecinos han convocado hoy una nueva protesta coincidiendo con la comisión de cuentas y preparan otra manifestación en horario de tarde.