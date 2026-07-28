Arde una "palleira" en Carballeda de Valdeorras, sin que se registren daños personales
INCENDIO URBANO
El incendio movilizó a los bomberos de A Rúa, el GES Valdeorras, el Distrito Forestal XIV de O Barco y efectivos municipales tras recibirse el aviso a las 20.00 horas
Una "palleira" situada cerca de la iglesia de San Xusto, en el municipio de Carballeda de Valdeorras, sufrió un incendio en la tarde de este martes que obligó a movilizar a varios servicios de emergencias.
El 112 Galicia recibió el aviso a las 20.00 horas, activando un operativo en el que participaron los bomberos del parque de A Rúa, efectivos del Distrito Forestal XIV de O Barco, el GES Valdeorras y la pick up del Concello de Carballeda de Valdeorras.
Los equipos de intervención trabajaron para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagase a otras zonas próximas. Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio ni se han notificado daños personales.
El fuego afectó a la palleira, ubicada cerca a la iglesia de San Xusto, y quedó controlado tras la intervención de los distintos servicios de emergencia.
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