Arde una "palleira" en Carballeda de Valdeorras, sin que se registren daños personales

INCENDIO URBANO

El incendio movilizó a los bomberos de A Rúa, el GES Valdeorras, el Distrito Forestal XIV de O Barco y efectivos municipales tras recibirse el aviso a las 20.00 horas

La Región
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Publicado: 28 jul 2026 - 21:35 Actualizado: 28 jul 2026 - 21:36
Los equipos de emergencias trabajaron para sofocar el incendio declarado en una palleira junto a la iglesia de San Xusto, en Carballeda de Valdeorras.
Los equipos de emergencias trabajaron para sofocar el incendio declarado en una palleira junto a la iglesia de San Xusto, en Carballeda de Valdeorras. | La Región

Una "palleira" situada cerca de la iglesia de San Xusto, en el municipio de Carballeda de Valdeorras, sufrió un incendio en la tarde de este martes que obligó a movilizar a varios servicios de emergencias.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 20.00 horas, activando un operativo en el que participaron los bomberos del parque de A Rúa, efectivos del Distrito Forestal XIV de O Barco, el GES Valdeorras y la pick up del Concello de Carballeda de Valdeorras.

El fuego afectó a una palleira situada cerca a la iglesia de San Xusto, en Carballeda de Valdeorras.
El fuego afectó a una palleira situada cerca a la iglesia de San Xusto, en Carballeda de Valdeorras. | La Región

Los equipos de intervención trabajaron para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagase a otras zonas próximas. Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio ni se han notificado daños personales.

El fuego afectó a la palleira, ubicada cerca a la iglesia de San Xusto, y quedó controlado tras la intervención de los distintos servicios de emergencia.

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