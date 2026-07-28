Arde una "palleira" en Carballeda de Valdeorras, sin que se registren daños personales

Los equipos de emergencias trabajaron para sofocar el incendio declarado en una palleira junto a la iglesia de San Xusto, en Carballeda de Valdeorras.

Una "palleira" situada cerca de la iglesia de San Xusto, en el municipio de Carballeda de Valdeorras, sufrió un incendio en la tarde de este martes que obligó a movilizar a varios servicios de emergencias.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 20.00 horas, activando un operativo en el que participaron los bomberos del parque de A Rúa, efectivos del Distrito Forestal XIV de O Barco, el GES Valdeorras y la pick up del Concello de Carballeda de Valdeorras.

El fuego afectó a una palleira situada cerca a la iglesia de San Xusto, en Carballeda de Valdeorras. | La Región

Los equipos de intervención trabajaron para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagase a otras zonas próximas. Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio ni se han notificado daños personales.

El fuego afectó a la palleira, ubicada cerca a la iglesia de San Xusto, y quedó controlado tras la intervención de los distintos servicios de emergencia.