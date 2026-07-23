Alerta en Ourense por un incendio urbano en la calle Doctor Fleming

Un incendio declarado en la mañana de este jueves en un edificio de la calle Doctor Fleming ha movilizado a los Bomberos de Ourense y a la Policía Local. El fuego se originó en la puerta de madera de acceso a un bajo sin uso, ubicado en un inmueble antiguo en el que actualmente se están realizando trabajos de acondicionamiento. El suceso se saldó sin daños personales.

El aviso se recibió alrededor de las 9,20 horas, después de que se detectara humo saliendo de la planta baja del edificio. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos, una de ellas con autoescalera, además de efectivos de la Policía Local.

A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que las llamas afectaban a la puerta de madera del bajo, que permanecía cerrada con verjas y candados. Los bomberos sofocaron el incendio en apenas cinco minutos, actuando desde el exterior a través de la reja.

Una vez extinguido el fuego, el operativo continuó al comprobar que el humo ascendía por el interior del edificio. Para descartar riesgos, los efectivos utilizaron la autoescalera para inspeccionar las plantas superiores. Durante la intervención se personó un trabajador de la empresa encargada de las obras, que facilitó el acceso al inmueble al abrir la puerta del bajo. Tras revisar el interior, los bomberos verificaron que el humo únicamente había subido por el hueco de la escalera y que no existía ningún otro foco activo.

Por el momento no se conocen las causas que originaron las llamas y desde el operativo no descartan ninguna posibilidad, entre ellas que alguien pudiera haber tirado algo hacia la puerta y que el incendio se iniciase desde el exterior al no haber afecciones dentro del bajo.