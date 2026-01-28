Carballeda priorizará la prevención de incendios

La prevención de los incendios forestales ocupa un lugar importante en el trabajo que desarrolla el Concello de Carballeda de Valdeorras. Su alcaldesa, María del Carmen González Quintela, presentó ayer el tractor 4x4, dotado con dos trituradoras de maleza, recibido para su incorporación al parque municipal de vehículos.

Con un coste de 120.516 euros, una partida de 100.000 fue cubierta con fondos del convenio de la Diputación Provincial y la Consellería de Medio Rural. A su vez, las arcas municipales aportaron los 20.516 euros restantes, según apuntó la regidora.

González Quintela indicó que el nuevo vehículo será destinado a la realización de labores de “limpieza y funciones preventivas de incendios”. En este sentido, recordó que “el Concello de Carballeda siempre puso brigadas como refuerzo de las de la Xunta”.

Durante la presentación, también explicó que los obradoiros de empleo que promueve el Concello siempre giran en torno al capítulo forestal, considerando una prioridad mantener limpios de maleza los alrededores de los núcleos de población. Una de las ventajas de la máquina recibida en los bajos del pabellón municipal es la de permitir adelantar las tareas de desbroce de las pistas y carreteras, según apuntó.

La regidora aprovechó para mostrar los bajos donde se guardan materiales de las brigadas y obradoiros, además de los vehículos.