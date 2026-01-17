Carballeda se embellece con fotos antiguas de sus vecinos

En Carballeda, las fotos antiguas no sólo se guardan, también son empleadas en el embellecimiento de sus calles. Una iniciativa del Concello reunió instantáneas de sus gentes que donaron los vecinos, las restauró y amplió, colocándolas seguidamente en el tramo del Camiño de Inverno que atraviesa Sobradelo. “Trátase de agradecer aos veciños que viviron nestas rúas. Son escenas da vida dos nosos antepasados”, dijo la alcaldesa, María del Carmen González, quien también resaltó que, al mismo tiempo, el cierre permite guardar los contenedores. Añadió que esta actuación, que disfrutó de una ayuda de 30.000 euros de la Axencia de Turismo de Galicia, será llevada a otros puntos de la localidad y a los pueblos que ya la solicitaron.

Las ayudas de la Xunta destinadas a concellos de hasta diez mil habitantes en la provincia sumaron casi 920.000 euros

A la hora de dar a conocer su proyecto, la alcaldesa estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quien apuntó que la última resolución de las ayudas para la mejora de las infraestructuras turísticas en municipios de hasta 10.000 euros benefició a 31 concellos ourensanos, que se repartieron un total de casi 920.000 euros. La finalidad es la misma para todos ellos: “Impulsar e consolidar a actividade turística nas contornas do rural e, ao mesmo tempo, promover a diversificación turística, recordando que el turismo supone un 10 % del empleo”, señaló.

Los concellos beneficiados por esta línea de ayudas, dotada con 2 millones de euros, fueron: Esgos, Xunqueira de Espadanedo, Verea, Maside, Oímbra, Bande, Vilar de Barrio, O Bolo, Allariz, Arnoia, Larouco, Sandiás, Cualedro, Muíños, Lobios, A Peroxa, Castrelo do Val, A Merca, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, A Teixeira, Leiro, Petín, Vilariño de Conso, Ribadavia, Melón, Lobeira, Montederramo, Castrelo de Miño, Cartelle y A Gudiña.