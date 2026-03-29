Casaio presume de su emprendimiento rural

Las instalaciones de Eco dos Teixos, de Casaio (Carballeda), acogieron la jornada “Raíces con Futuro: o valor de emprender no rural”. Organizada por la Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego, mostró el proyecto de este albergue, “que combina tradición, sustentabilidade e innovación desde as montañas de Trevinca”, según los promotores quienes afirmaron que la iniciativa sirvió como ejemplo a emprendedores de Valdeorras y el Bierzo.

A la jornada asistió José Luis Maestro Castiñeiras, subdirector xeral de Emprendemento de la Xunta, quien subrayó el apoyo del Ejecutivo gallego a los proyectos que generen riqueza y fijen población en el territorio.

El programa de actividades arrancó con un repaso que Pedro Domínguez y Elba Rodríguez realizaron de la trayectoria del proyecto que dirigen: Eco dos Teixos, una iniciativa que muestra el potencial del turismo consciente y su respeto por el patrimonio rural. Los participantes pudieron comprobar que la puesta en valor del entorno con iniciativas como la recuperación de las minas de wólframio de Valborraz, de Cidade da Selva, las pinturas rupestres de Pala de Cabras y mismo del Teixadal, puede convertirse en un motor económico y social para la comarca.

El programa incluyó una visita a la aldea antigua de Casaio, con un recorrido por su historia y arquitectura tradicional, el cual se puso de relieve la importancia de preservar los bienes heredados para construir nuevos modelos de emprendimiento. La cita de Casaio concluyó con una sesión de “networking”, con una degustación de platos elaborados con productos de la zona para reafirmar que la gastronomía puede ser uno de los grandes baluartes del emprendimiento en el rural.