110 empresas en la provincia de Ourense, gracias a Polos de Emprendimiento

La Red de Polos de Emprendimiento y Apoyo al Empleo impulsada por la Xunta ha asesorado ya a más de 1.000 proyectos en la provincia de Ourense, contribuyendo a la creación de 110 nuevas empresas. La iniciativa cuenta con cuatro oficinas activas en O Barco de Valdeorras, Baños de Molgas, O Carballiño y Verín.

Desde su puesta en marcha en julio de 2022, la Red ofrece asesoramiento gratuito y personalizado a personas que desean iniciar un negocio o consolidar uno ya existente. En el conjunto de la provincia, el equipo técnico ha realizado alrededor de 3.400 tutorías, tanto presenciales como en línea, adaptadas a las distintas fases de desarrollo de cada iniciativa.

Por sectores, los proyectos asesorados se concentran principalmente en los servicios, seguidos de la hostelería y el comercio. Además, el 57 % de las iniciativas apoyadas están impulsadas por mujeres, lo que refleja el peso creciente del emprendimiento femenino en el tejido económico provincial.

La Red de Polos presta también apoyo específico a la transmisión de negocios en funcionamiento, con el objetivo de garantizar su continuidad y evitar cierres por falta de relevo generacional.

Acciones

La actividad se completa con la organización de cerca de 500 acciones, entre reuniones, actividades formativas y eventos de dinamización económica y social.

A partir del 31 de diciembre hay un cambio en la gestión de los Polos, cuya adjudicación pasa a realizarse por períodos de dos años y se abre, por primera vez, a empresas privadas como gestorías y consultoras, además de entidades del sector. En la provincia, la Fundación Rondel continuará al frente del polo de Valdeorras; la Fundación Roberto Rivas gestionará el ámbito de Molgas-Allariz; la Fundación Juana de Vega seguirá en Verín y Alén Consultores se incorpora como nuevo adjudicatario en O Carballiño.