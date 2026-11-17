La Audiencia Provincial condena al padre e hijo responsables de la empresa Cafinsa a seis meses de prisión por un delito contra el medio ambiente. Además, la sociedad deberá abonar una multa de 10.800 euros debido a la explotación sin autorización de la cantera de San Valentín en Casaio (Carballeda de Valdeorras) y por los daños ambientales en el entorno que rodea a esta ubicación, afectando a varias comunidades de montes.

La condena dictada queda muy lejos de los seis años de cárcel y los más de 4,5 millones de euros de indemnización que exigían la Fiscalía y la acusación particular durante el juicio. La Audiencia considera probado que la explotación de la cantera de San Valentín operó sin las autorizaciones necesarias, lo que constituye un delito ambiental al poder causar “daños sustanciales en el suelo y la vegetación”. Sin embargo, el tribunal descarta aplicar el tipo agravado al entender que no ha quedado acreditado que la actividad perjudicara de forma grave el equilibrio de los sistemas naturales, tal y como argumentó la defensa ante la falta de pruebas químicas.

En la rebaja de la pena también ha sido determinante la estimación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, solicitada por los abogados defensores al prolongarse el procedimiento judicial durante casi nueve años.

La sentencia da la razón a la defensa en el “baile de fechas” debatido en el juicio. Los magistrados concluyen que padre e hijo retomaron la extracción de pizarra a mediados de 2017 y operaron hasta 2018, y no desde 2013 como apuntaban algunos peritos. Aunque el padre ejercía como administrador único y titular de la concesión caducada desde 2013, el fallo sitúa al hijo asumiendo las “funciones de gestión y dirección” sobre el terreno.

Durante ese periodo, la empresa realizó trabajos “sin autorización administrativa, sin un plan de labores aprobado ni declaración de impacto ambiental”, afectando a más de 25 hectáreas de los montes vecinales de Casaio, Lardeira, Sierra del Eje y Riodolas. Los daños constatados por los peritos, que la Audiencia da por probados, incluyen la eliminación de la cubierta vegetal, alteraciones geomorfológicas, acumulación de polvo y contaminación por vertidos.