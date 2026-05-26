Fonte da Cova, en Carballeda de Valdeorras, recupera su función como refugio

El refugio de Fonte da Cova, ubicado en un paraje próximo a Casaio (Carballeda de Valderras), estará en breve listo para ser utilizado nuevamente. La Junta de Montes de Casaio-Trevinca inició la reparación de sus deficiencias con miras a que vuelva a ser refugio de montañeros.

El inicio de los trabajos fue apuntado por Francisco Fernández, presidente de la citada junta de montes. Explicó que los trabajos se centraron en el arreglo de varias partes de la cubierta que presentaban deficiencias, así como algunas piezas de madera o la chimenea. Esta reforma también afectó al exterior del refugio, pues este ofrecía una imagen que dejaba mucho que desear, al faltar la cubierta en varias zonas.

Los trabajos anteriormente citados están prácticamente rematados, pero no sucede lo mismo con la fontanería. Durante el último incendio que afectó a los montes de Carballeda, un bulldozer causaba importantes daños en las conducciones del pozo de barrena que abastece de agua a la construcción, unos desperfectos que ahora está tratando de reparar un equipo de operarios.

Mantenimiento

Francisco Fernández apunto que, una vez estén finalizadas todas las labores de restauración, el refugio volverá a estar disponible para todos aquellos colectivos que lo deseen. La Junta de Montes de Casaio-Lardeira aún no decidió si se cederá a cambio de alguna cantidad para afrontar los cuantiosos gastos de mantenimiento de una construcción que fue levantada a 1.778 metros de altitud sobre el nivel del mar. En todo caso, los comuneros sí van a exigir a los grupos que soliciten su uso que, después de utilizarlo, el refugio sea devuelto como mínimo en el mismo estado en que estaba cuando se entregaron las llaves.

El refugio de Fonte da Cova fue construido a mediados del siglo pasado, recibiendo la autorización de la Federación Española de Montañismo (FEM) en el mes de noviembre de 1944. En su construcción, momento en el que tuvo un papel determinante el médico Gonzalo Gurriarán Gurriarán (1904-1975), colaboraron la FEM, que aportó materiales y financiación, y los concellos de O Barco, Carballeda y A Veiga.