Identificados los restos del guerrilleiro Manuel Girón

Los restos exhumados en 2024 en el antiguo cementerio ponferradino del Carmen corresponden a los del guerrilleiro berciano, Manuel Girón Bazán (1910-1951). Las pruebas genéticas realizadas con muestras de sus familiares dieron una probabilidad del 99,996 % de pertenecer a este fundador de la Federación de Guerrillas de León-Galicia y habitante de Cidade na Selva, en los montes de Casaio (Carballeda).

Lo anunció la asociación científica Sputnik Labrego, responsable de la investigación que coordinó el historiador Alejandro Rodríguez Gutiérrez. El colectivo recordó que “foi un dos guerrilleiros máis relevantes da loita antifranquista” y su muerte asesinado en los Puentes de Mal Paso (Molinaseca). En los trabajos colaboraron Tempos Arqueólogos, la antropóloga Laura González-Garrido y la Fundación Tecnalia Research & Innovation.

El anuncio era confirmado por Marco Morala, alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, que colaboró en la excavación a través del Servicio de Patrimonio, Museos y Castillo de los Templarios, y de la concejalía del primer teniente de alcalde, Iván Alonso. “Se trata de personas que no fueron sometidas a juicio, que en la lógica de la libertad y el pluralismo democrático no habían cometido ningún delito”, dijo el regidor.