Solicitan seis años de cárcel y casi cinco millones de euros por una mina ilegal de pizarra en Casaio

Fiscalía pide seis años de cárcel y cerca de cinco millones de euros para dos acusados de llevar a cabo una mina ilegal de extracción de pizarra sin licencia en Casaio, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense acoge el martes, día 3 de mayo, el juicio por este caso, en el que también se acusa a la empresa Cafinsa Proyectos SL.

Los dos acusados, nacidos en 1956 y 1985, crearon Cafinsa Proyectos en 2012. A sabiendas de que carecían de la titularidad de cualquier derecho minero y de autorización de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, realizaron entre 2013 y 2018 trabajos de explotación en la concesión minera San Valentín número 4278, cuyo titular son los Herederos de Tiberio Anta. Las extracciones se llevaron a cabo en un área de 90 hectáreas.

Asimismo, realizaron escombreras y llevaron a cabo actividades de destrucción de arbolado, pastos y arroyos en montes vecinales de Casaio y Lardeira. La superficie afectada supera las 25 hectáreas, donde, según Fiscalía, ocasionaron graves impactos ambientales en el medio natural.

Por estos daños, se considera necesaria una actuación de rehabilitación de la zona afectada valorada en 4,5 millones de euros, además de otros 238.000 euros en concepto de daños a la comunidad de montes vecinales de Riodolas. Paralelamente, se reclama para cada uno de los acusados una multa superior a 7.000 euros.

Además, Fiscalía solicita para la mercantil Cafinsa Proyectos la clausura de sus locales y establecimientos durante cinco años, así como una multa de 36.500 euros.