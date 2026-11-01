🔴 Directo | La UD Ourense regresa a O Couto y se enfrenta a la Cultural Leonesa (0-0)

Tras la destitución de Juan Carballo al frente del equipo y la derrota en Copa del Rey, la UD Ourense vuelve a O Couto y se enfrenta a la Cultural Leonesa. Un partido crucial para el conjunto vermello en su temporada

La UD Ourense se enfrenta a la Cultural Leonesa. Los rojillos vienen de una semana muy complicada tras la destitución de Juan Carballo como entrenador y la eliminación de Copa del Rey a manos de la Gimnástica de Torrelavega.

Un partido que los rojillos juegan ante su público frente a uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso. En el banquillo local se sienta Adrián Padrón, como entrenador interino, que busca competir en un partido crucial.

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