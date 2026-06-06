Carballiño mantiene 18 casos activos de VioGén

Los casos activos de violencia de género en el municipio de O Carballiño se redujeron un 25% en los últimos seis meses, al pasar de 24 registrados en diciembre a 18 en la actualidad. Los datos del sistema VioGén se presentaron este viernes en la reunión de la mesa de coordinación para mejorar la atención a las víctimas de violencia machista celebrada en el Concello, presidida por la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Alida Iglesias, y la concejala de Igualdad, Silvia Baranda, junto a representantes de fuerzas de seguridad, sanidad, servicios sociales, el CIM y centros educativos de la comarca.

Iglesias explicó que todos los casos son de riesgo bajo y señaló que, a pesar de que las cifras mejoran, “moitas mulleres aínda teñen medo a denunciar, sobre todo no rural, onde lles pesa o qué dirán”.

Baranda, por su parte, animó a las mujeres a acudir a los centros de información (CIM), que prestan asesoramiento jurídico y atención psicológica, con total discreción.

Comarca

En el resto de la comarca, Maside también registró un descenso, pasando de cinco a dos casos activos. En Cea se contabilizó uno más, sumando tres. San Amaro, Boborás, Punxín, Piñor y O Irixo mantienen un caso en cada concello y en Beariz no hay ninguno.