Condenado en Ourense por un incendio iniciado por una quema agrícola

Francisco R.F. (85 años) lleva 30 años haciendo quemas, pero un descuido provocó que la que realizó el 8 de mayo de 2024 en Carballiño se propagase iniciando un incendio, que terminó calcinando 0,01 hectáreas y le costó una condena de seis meses de prisión.

Ese día, el acusado se marchó a su casa abandonando la quema y la climatología hizo el resto. Una temperatura de casi 40 grados, una humedad del 26% y rachas de viento de seis kilómetros por hora provocaron que el fuego se extendiese.

“Pasou aquel día por mala sorte, non sei que ocurriu”, señaló Francisco. Además, explicó que abandonó un momento la quema porque lo llamaron del hospital por una cita médica. Ayer, se celebró el juicio por estos hechos en el Penal 1, aceptando el acusado una pena de prisión de seis meses -queda suspendida y no entrará en prisión-, una multa de 720 euros y la obligación de indemnizar a la Xunta en 615 euros por la extinción.