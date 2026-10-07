Dos días con el cadáver de su marido en casa por no tener dinero para enterrarlo en O Carballiño

Encontrar muerto a su marido y no tener dinero para afrontar el entierro. Esa fue la situación a la que se enfrentó Susana Saavedra el pasado viernes en su vivienda de A Granxa, en O Carballiño. La mujer contactó con una funeraria tras hallar el cadáver, pero aseguró que no podía asumir el presupuesto.

El cuerpo permaneció en la vivienda hasta el domingo, cuando un vecino alertó a la Guardia Civill y a la Policía Local, que informó al Concello. También se dio cuenta al juzgado y un médico se desplazó al domicilio para certificar la muerte, que al parecer se produjo por causas naturales.

El fallecido, de origen belga y antiguo militar de la Legión, había contratado hacía unos meses un seguro de decesos, pero la compañía no asumió el servicio al llevar poco tiempo en vigor. La falta de recursos para afrontar el entierro fue la causa que llevó a la mujer a mantener el cadáver en la casa.

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El alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, explicó que el Ayuntamiento buscó una solución para poder realizar el entierro. “Puxémonos en contacto cunha funeraria do Carballiño para que se fixese cargo do traslado do cadáver, porque había que darlle unha solución á situación”. En principio será el propio Concello quien se haga cargo de los gastos “aínda que dende Servizos Sociais comprobarán cal é a súa situación económica para saber se poden asumir o pago. De ser así, pasaríaselle a factura”, explica.

La pareja llevaba un par de años residiendo en A Granxa, después de trasladarse a la casa de los abuelos de Saavedra. Ambos percibían una pensión no contributiva y, según el Concello, no estaban en seguimiento por los Servicios Sociales. Castro-Gil señala que “non estaban tutelados polos servizos sociais porque, é certo que vivían en malas condicións, pero non era por falla de recursos”.

La pareja convivía con siete perros en una vivienda en mal estado de conservación. Desde el exterior se observan ventanas y paredes deterioradas, y una bandera española desgastada. La Policía Local confirma que era una pareja “conflictiva” y los agentes habían acudido en varias ocasiones al domicilio. Los vecinos afirmaron que había un problema de adicción en la pareja “a policía veu varias veces porque tiñan problemas entre eles. El estaba operado do corazón pero bebía”, explica uno de ellos.