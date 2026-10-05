Muere un hombre en Barbadás al caer de un árbol mientras realizaba labores de poda

Un hombre de avanzada edad falleció este lunes tras caer de un árbol mientras realizaba labores de poda con una motosierra en una finca situada en la calle da Hermida, en Betrances, en el municipio ourensano de Barbadás.

El suceso ocurrió sobre las 12:30 horas, cuando el hombre cayó desde una altura aproximada de dos metros. El cuerpo quedó atrapado entre el árbol y la pared de un gallinero, por lo que los efectivos de emergencia tuvieron que intervenir para poder rescatarlo.

En el operativo participaron efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de Barbadás, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Policía Local.