¿Sabe usted que Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, será la representante gallega en el certamen Miss Grand España?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una carballiñesa busca votos en redes sociales para ganar un concurso de belleza
¿Sabe usted que Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, será la representante gallega en el certamen Miss Grand España? ¿Que la profesora y exjugadora de fútbol sala busca apoyo en sus redes sociales? ¿Que todos los votos en forma de “likes” la ayudarán a conseguir su sueño? ¿Que busca dejar el pabellón de la provincia muy alto en el certamen? ¿ Y que hasta el Concello ha pedido apoyo para su vecina?
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