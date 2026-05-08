¿Sabe usted que Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, será la representante gallega en el certamen Miss Grand España?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una carballiñesa busca votos en redes sociales para ganar un concurso de belleza

Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, busca conquistar el Miss Grand España
Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, busca conquistar el Miss Grand España | La Región

¿Sabe usted que Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, será la representante gallega en el certamen Miss Grand España? ¿Que la profesora y exjugadora de fútbol sala busca apoyo en sus redes sociales? ¿Que todos los votos en forma de “likes” la ayudarán a conseguir su sueño? ¿Que busca dejar el pabellón de la provincia muy alto en el certamen? ¿ Y que hasta el Concello ha pedido apoyo para su vecina?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats