¿Sabe usted que Laura Varela, la conocida modelo carballiñesa, será la representante gallega en el certamen Miss Grand España? ¿Que la profesora y exjugadora de fútbol sala busca apoyo en sus redes sociales? ¿Que todos los votos en forma de “likes” la ayudarán a conseguir su sueño? ¿Que busca dejar el pabellón de la provincia muy alto en el certamen? ¿ Y que hasta el Concello ha pedido apoyo para su vecina?