Toma forma el vivero de empresas carballiñense

El Concello de Carballiño da un nuevo paso en la puesta en marcha del Vivero de Empresas, una de las principales iniciativas del gobierno local para impulsar y apoyar nuevos proyectos empresariales en el municipio. El pleno votará la ordenanza que regula el precio público de las tres naves del vivero, ubicadas en el polígono industrial de O Carballiño, en la sesión ordinaria del próximo lunes. “A nosa intención é ofrecer presos económicos e asumibles, xa que serán empresas de recente, nova ou, incluso, futura creación”, explica Manuel Dacal, concejal de Turismo e Industria.

Mientras tanto, el gobierno local avanza en la elaboración del reglamento de funcionamiento, el siguiente paso para poner en marcha el programa municipal. El espacio tiene una superficie construida de 389,63 metros cuadrados y consta de una zona común (con sala de reuniones, sala de formación, despacho de administración, aseos y vestuarios) y los espacios de trabajo de cada empresa (hay tres naves, dos de 78,5 metros cuadrados y una, más pequeña, de 75,52 metros cuadrados). Los servicios que presta el Ayuntamiento incluyen el suministro de agua y electricidad, la limpieza, el mantenimiento y conservación del centro y las dos salas de formación y reuniones.

Las empresas que podrán solicitar el uso de las instalaciones deberán ser de reciente creación (no más de 12 meses desde la fecha de constitución) o en proyecto de constitución. “Poderán estar acollidas no Viveiro durante un período máximo de 48 meses, é un xeito de axudalas e apoialas nos seus inicios e, unha vez que teñan a experiencia e estean consolidadas, continuar de xeito autónomo”, apunta Dacal.

El concejal dá cuenta del crecimiento de los últimos años del área industrial de O Carballiño, donde actualmente trabajan más de mil personas. “Con este proxecto pretendemos favorecer o nacemento, arranque e consolidación de novas empresas, fomentar a xeración de emprego, aumentar a estrutura produtiva local e contribuír a dinamización do concello e a súa área de influencia”, asegura.