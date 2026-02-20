¿Sabe usted que los vecinos de Carballiño estaban deseando que dejase de llover para que comenzase el arreglo de baches en las calles?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los trabajos de asfaltado en Carballiño tras las lluvias
¿Sabe usted que los vecinos de Carballiño estaban deseando que dejase de llover por muchos motivos, pero también para que comenzase el arreglo de baches en las calles? ¿Que como las borrascas impedian iniciar el asfaltado, fueron apañados con unas chapas sobre los agujeros? ¿Que en muchas calles el “tracatrá”de los coches sobre el metal se estaba convirtiendo en una pesadilla? A ver si escampa bien.
