El tren de borrascas deja los embalses de Ourense en máximos históricos: al 92%

El cese de las precipitaciones no frenará la situación de emergencia en la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. El tren de borrascas ha dejado las reservas hídricas de Ourense en una situación límite: con la media provincial rozando el 92% de capacidad, por lo que los embalses se ven obligados a desembalsar agua a marchas forzadas para generar resguardo ante el inminente deshielo de las nevadas recientes y la previsión de nuevos frentes para la próxima semana.

La situación de las presas es insólita. Según los datos de la Confederación Hidrográfica en tiempo real, varias infraestructuras han superado su capacidad teórica. Es el caso de los embalses de San Sebastián (101,27%) y Pías (101,56%), que técnicamente rebosan agua al no poder contener más caudal. Otros gigantes del sistema están al límite, como As Portas (98,92%) o Peñarrubia (97,61%). Esta saturación obliga a realizar desembalses masivos: la presa de Velle, a las puertas de la ciudad de Ourense, estaba ayer liberando 1.277 metros cúbicos por segundo, un caudal descomunal para evitar el desbordamiento aguas arriba.

Esta maniobra de “alivio” mantiene a los ríos en tensión máxima. A pesar de que no llueve, el río Sil en O Barco de Valdeorras continúa en alerta roja con un nivel de 7,60 metros, mientras que el Miño alcanzaba los 5,50 metros a su paso por la ciudad y los 5,05 metros en A Perox, en ambos lugares en nivel naranja.

La gestión es complicada porque los embalses no dan para más y tienen que acoger el agua del deshielo de las montañas —donde la cota de nieve bajó ayer a 900 metros— y prepararse para el cambio de tiempo previsto a partir del martes, cuando regresarán las lluvias atlánticas. El arranque de año ha sido espectacular, sobre todo en comarcas como A Baixa Limia. Solo en Entrimo, se han acumulado 1.030 litros por metro cuadrado desde el 1 de enero.