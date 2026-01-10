Sin vehículo adaptado por tener su tarjeta caducada

José Prado Martínez, una persona con discapacidad y en silla de ruedas, vecino de Carballiño, sufrió el pasado jueves en Pontevedra, lo que el describe cómo “un mal trago”.

Había acudido a esa ciudad por trabajo y dejó estacionado su vehículo adaptado en una zona de aparcamiento para discapacitados. Al llegar para recuperar su coche, su sorpresa fue mayúscula porque no se encontraba donde lo había dejado. Al preguntar a la gente del entorno, le informaron de que se lo había llevado la grúa municipal, a pesar de estar bien aparcado.

La Policía Local de Pontevedra le informó de que habían procedido a su retirada porque la tarjeta de discapacidad estaba caducada, y aunque Prado les pidió que, estando en silla de ruedas, les agradecía si podían devolvérselo y que cursasen la multa correspondiente si era necesario. Tuvo que ir al depósito a retirarlo tras abonar la sanción.

Describe la situación “como una gran injusticia, porque no se puede dejar tirada a una persona en silla de ruedas”.