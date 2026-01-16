Las vías de evacuación en Carballiño, prioridad para el rural

Los incendios forestales son una de las mayores inquietudes para los vecinos de las aldeas del municipio de Carballiño. Además de la limpieza de la masa forestal, una de las mayores necesidades es la apertura de pistas que puedan servir como vías de evacuación.

En la actualidad la Concejalía de Medio Rural está trabajando en varias obras de este tipo. La primera de ellas es la que une la zona de A Saleta con el pueblo de Enfesta en la parroquia de Longoseiros. Al tratarse de un monte comunal los trabajos para realizar la pista se han realizado con el permiso de los comuneros.

Otra de las obras se está realizando en el Lugar de Bagarelas, en la parroquia de Santa Uxía. En este caso la actuación se lleva a cabo tras obtener las firmas de todos los propietarios. Por otro lado, y también con la autorización de los vecinos, se realizará la pista que une Vilar con la Zona de A Saleta.

El concejal de Medio Rural, Miguel Fernández Castro (Michel), indica que, “ademais de crear vías de evacuación por se hai incendios, as pistas que estamos abrindo pretenden que os pobos poidan ter acceso de ambulancias ou vehículos pesados se fose necesario”

La maquinaria la cede la Diputación y los operarios y el combustible corren a cargo del Ayuntamiento, así como las canalizaciones necesarias.