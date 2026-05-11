¿Sabe usted que la aldea de A Ulfe va hasta Suecia para el Mundial Júnior de Pumptrack?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Noel Vidal Pérez, Paula Rodríguez Pérez y Candela Rodríguez llevan a Cartelle al top del pumptrack junior

Noel Vidal Pérez, Paula Rodríguez Pérez y Candela Rodríguez
Noel Vidal Pérez, Paula Rodríguez Pérez y Candela Rodríguez

¿Sabe usted que el Cartelle viajará a Suecia este verano? ¿Que tres de sus vecinos más pequeños, procedentes de la aldea de A Ulfe, llevarán al municipio a grandes cotas deportivas en el mes de agosto? ¿Que son unos prodigios sobre dos ruedas? ¿Que Noel Vidal Pérez, Paula Rodríguez Pérez y Candela Rodríguez han logrado la clasificación para el Mundial Júnior de Pumptrack?

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