¿Sabe usted que la aldea de A Ulfe va hasta Suecia para el Mundial Júnior de Pumptrack?

¿Sabe usted que el Cartelle viajará a Suecia este verano? ¿Que tres de sus vecinos más pequeños, procedentes de la aldea de A Ulfe, llevarán al municipio a grandes cotas deportivas en el mes de agosto? ¿Que son unos prodigios sobre dos ruedas? ¿Que Noel Vidal Pérez, Paula Rodríguez Pérez y Candela Rodríguez han logrado la clasificación para el Mundial Júnior de Pumptrack?