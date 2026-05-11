¿Sabe usted que las víctimas de violencia de género lo tienen más difícil en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, una piedra más en el duro camino de las víctimas de violencia de género
¿Sabe usted que hay un ruxerruxe en los juzgados de Ourense? ¿Que en los pasillos se escuchan airadas quejas por la nueva centralización de la violencia género en la ciudad? ¿Que para los que vienen de otras comarcas les supone un esfuerzo y les cuesta tiempo y dinero? ¿Que los críticos en la judicatura creen que perjudica, sobre todo, a las víctimas? ¿Que veremos cómo evoluciona?
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