La fiscal reclama tres años de cárcel para un conductor por un atropello mortal en Cartelle

La Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense acogerá el 26 de mayo de 2027 el juicio contra un conductor profesional acusado del atropello mortal de una mujer de 84 años, después de que en la jornada de ayer no se alcanzase un acuerdo de conformidad entre las partes en la audiencia preliminar.

El accidente vial ocurrió el 23 de marzo de 2025, alrededor de las tres de la tarde, en la localidad de A Ulfe, en As Maravillas (Cartelle). Según detalla el escrito del Ministerio Público, el acusado, Juan Carlos M.I., conducía su vehículo Volkswagen Golf marcha atrás durante aproximadamente 17 metros. Aunque circulaba a una velocidad muy reducida (en primera marcha), la maniobra culminó con el atropello de Pilar, quien se encontraba paseando y que falleció a causa de un shock multiorgánico derivado del grave politraumatismo sufrido con la caída.

Durante la fase de instrucción, el inculpado explicó en su defensa que lo sucedido fue un “desgraciado accidente”. En su relato, el conductor argumentó que los setos de las casas colindantes mermaron su visibilidad e impidieron ver a la mujer que transitaba por la vía.

Esta versión contrasta con la postura de la Fiscalía, para quien el conductor actuó con “absoluta falta de atención”. El Ministerio Público le recrimina haber recorrido esos 17 metros en retroceso “para penetrar en la intersección a pesar de que tenía la posibilidad de salir del estacionamiento hacia delante”.

Por estos hechos, calificados como un delito de homicidio por imprudencia grave, la fiscal solicita 3 años de prisión, la privación del derecho a conducir por 3 años y 2 meses, y la retirada definitiva del carné, una condena que pone en juego el medio de vida del inculpado.

La acusación particular pide menos pena

En contraste, la acusación particular solicita dos años de cárcel y dos años de retirada del permiso, o bien, de forma subsidiaria por un delito de imprudencia menos grave, 15 meses de multa a razón de 10 euros diarios y 15 días de retirada.

Por su parte, la responsabilidad civil ha quedado resuelta, ya que la compañía aseguradora abonó 123.199 euros a los familiares, por lo que no se discutirá durante el juicio.

La defensa sostiene que no cabe hablar de delito por imprudencia grave pero como alternativa introdujo una calificación de imprudencia menos grave. En el ámbito de los accidentes de tráfico, se entiende por imprudencia menos grave aquella acción en la que el conductor infringe un deber de cuidado normativo (suele coincidir con una infracción grave de la Ley de Seguridad Vial), pero sin llegar al nivel de dejadez absoluta o menosprecio por las normas básicas de seguridad.