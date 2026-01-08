Muere una mujer de 66 años al derrumbarse la planchada de su casa en Pereda, Cartelle

Una mujer de 66 años ha muerto este jueves al derrumbarse una estructura anexa a su casa en la localidad de Pereda, en Cartelle (Celanova). Los equipos de emergencia trabajaron desde un primer momento con la premisa de encontrar a una persona en el interior, pero finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La alerta se activó alrededor de las 17:15 horas, cuando el 112 recibió la primera alerta. Fue después de que, según explicó Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, desde el lugar, "recibimos unha chamada dun veciño dicindo que había baixado unha parte adosada que ten a casa, onde había un baño e unha planchada grande". Según detalló el regidor, la estructura colapsada tenía debajo un espacio para animales: "Por baixo había galiñas, bueno, había como un palleiro".

Los operatios en la entrada de la casa | La Región

Todo indicaba a que la mujer estaba en el interior

La esperanza de encontrar a la mujer fuera de la vivienda se desvaneció pronto. Al llegar a la casa, los vecinos y autoridades encontraron señales que sugieren que estaba allí en el momento del suceso. "Encontramos a carteira da señora, o teléfono, a cociña encendida, as portas abertas", relató Sousa.

"Mobilizamos a toda esa xente, a todas as persoas nas que podía estar e efectivamente pois non está", confirmó el alcalde, quien ya añadía entonces que suponía "que está aí nos escombros; pinta moi mal".

Despliegue de medios

En la zona trabajan los Bomberos de Celanova, una ambulancia y la Guardia Civil. El operativo está a la espera de refuerzos especializados, incluyendo la unidad canina y maquinaria pesada. "Vén agora a Guardia Civil cos can... temos mobilizada unha máquina retro xa que vén de camiño por se acaso hai que desescombrar", indicó el regidor.

