Muere una mujer en Cartelle al derrumbarse parte de su vivienda

Una mujer de 66 años murió ayer al derrumbarse una estructura anexa a su casa en la aldea de Pereda, en el Concello de Cartelle. El fallecimiento se certificó sobre las 20,00 horas, después de que los servicios de emergencia encontraran el cuerpo bajo los escombros.

La alarma saltó alrededor de las 17,15 horas, cuando un vecino avisó de un derrumbe en una vivienda. “Recibimos unha chamada dun veciño decindo que se viñera abaixo unha parte adosada que ten a casa, onde había un baño e unha planchada grande”, explicó Jaime Sousa, alcalde de Cartelle. Según detalló el regidor, la estructura colapsada tenía debajo un espacio destinado para animales y almacén.

Hasta el lugar se movilizaron rápidamente efectivos de Protección Civil de Cartelle, Bomberos de Celanova y Guardia Civil además de personal sanitario. Al llegar, comprobaron que la propietaria, Emilia González López, no se encontraba en la vivienda, por lo que empezaron a preguntar a los vecinos si alguien sabía algo de “Milocha” -como la conocían en la aldea-. Pero no tuvieron éxito, nadie sabía nada de su paradero.

La esperanza de encontrar a la mujer fuera de la vivienda se desvanecía según avanzaba la tarde. Además, al llegar a la casa, autoridades y vecinos encontraron señales que sugerían que estaba allí en el momento del suceso. “Encontramos a carteira da señora, o teléfono, a cociña encendida, as portas abertas...”, relató Sousa.

Mientras, en la zona continuaron trabajando los servicios de emergencia en la vivienda e incluso se avisó al servicio cinológico de la Guardia Civil para ayudar a localizar a Emilia González. No fue necesaria su intervención, ya que los efectivos encontraron a “Milocha” bajo los escombros. Eran alrededor de las 19,00 horas y una hora después se certificó su fallecimiento, confirmando de esta forma la tragedia.

Según pudo saber La Región, el baño que se derrumbó, aledaño a la vivienda, había sido renovado el pasado verano.

Una mujer muy querida

A Emilia González todo el mundo la conocía en Pereda como “Milocha”. Vivía sola, ya que su marido falleció hace más de 10 años, pero tenía una vida social muy activa. Todas las mañanas iba a tomar café al bar del pueblo y allí charlaba con el resto de los vecinos, quienes le tenían un gran aprecio.

Hacía planes con ellos y justamente ayer por la tarde había quedado para ir a la matanza, pero al final el plan se canceló y ella se quedó en casa. El suceso dejó en shock a los vecinos de Pereda, para quienes la muerte de “Milocha” supone un duro golpe difícil de digerir.